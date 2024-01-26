Bilim ve Enerji Parkı, Akhisar'da hizmete açıldı Manisa'nın Akhisar ilçesinde Enerjisa Üretim, Tales Matematik Müzesi ile Akhisar Belediyesi işbirliğinde kurulan, Türkiye'nin ikinci "Bilim ve Enerji Parkı" açıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde Enerjisa Üretim, Tales Matematik Müzesi ile Akhisar Belediyesi işbirliğinde kurulan, Türkiye'nin ikinci "Bilim ve Enerji Parkı" açıldı.

Akhisar Belediyesi Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Alanı'nda öğrenci ve ziyaretçilerin teorik bilgilerini pratiğe dönüştürebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlanan "Bilim ve Enerji Parkı"nın açılış törenine, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi İhsan Erbil Bayçöl, Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale ve Enerjisa üretim yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, konuşmaların ardından "Bilim ve Enerji Parkı"nın açılışı yapıldı.

Enerjisa Üretim İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Gürkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkini Adana'nın Kozan ilçesinde açtıkları parkın ikincisini Akhisar'da hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve üçüncüsünün Çanakkale Kepez'de yapmayı planladıklarını aktardı.

- Bilim ve Enerji Parkı

Toplam 28 farklı materyalden oluşan Bilim ve Enerji Parkı, deneyim temelli bir yapıya sahip olma özelliğini taşıyor. Her bir materyal, konu anlatımlı açıklayıcı tanıtım levhalarıyla desteklenirken ayrıca kare kodlar aracılığıyla parkın içeriklerine daha detaylı bir şekilde de erişilebiliyor. Bu sayede, öğrencilere ve ziyaretçilere teorik bilginin pratikte deneyimlenmesi fırsatı sunuluyor.

Bilim ve Enerji Parkı projesiyle bölgede eğitim, bilim ve enerji alanlarını bir araya getirerek toplumun bilinçlenmesine katkı sağlanması amaçlandı.