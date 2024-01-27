Manisa'da firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, 44 farklı suçtan dosyası, 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, işlemin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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