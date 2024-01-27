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        Manisa'da firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 09:03 Güncelleme: 27.01.2024 - 09:56
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        Manisa'da firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Alınan bilgilere göre, jandarma ekipleri, 44 farklı suçtan dosyası, 62 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan M.E, işlemin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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