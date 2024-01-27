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        Manisa'da kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        Manisa'da kendileri banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 19:15 Güncelleme: 27.01.2024 - 19:15
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        Manisa'da kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'da kendileri banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını öne süren 45 yaşındaki H.G. polise başvurdu.

        Mağdurun şikayeti üzerine şüphelilerin tespiti için çalışma başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir villada bulunduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonda adresteki 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin kaldıkları villada yapılan aramada 19 cep telefonu, 6 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve bellek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Manisa'ya getirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C, E.A. ve H.C.Ş. tutuklandı.

        Diğer 3 şüpheliden biri savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık suçunu işlediği ve telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıtarak, "banka hesap işlemlerinde sorun olduğunu" söyledikleri; bu yöntemle hesap ve şifrelerini ele geçirip, mağdurların varlıklarını kendilerine aktardıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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