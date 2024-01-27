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        Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-2

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 15:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 15:50
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        Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-2
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        STAT:Manisa 19 Mayıs Stadyumu 

        HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

        MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Sertan, Graovac (Dk.84 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Bekir (Dk.46 Sinan), Burak, Dokanovic, John Mary (Dk.79 Lima), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli

        ERZURUM FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet- Celal, Orhan (Dk.90+2 Yakup), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk, Süleyman (Dk.57 Rosheuvel), Sefa (Dk.57 Alican), Özgür (Dk.75 Hasan), Muhammed Furkan Özhan (Dk.90+2 Shala), Eren

        GOLLER: Dk.34 John Mary (KK), Dk.89 Rosheuvel (Erzurum FK)

        SARI KARTLAR: Alberk, Dokanovic, Burak (Manisa FK) Sefa, Rosheuvel,  (Erzurum FK)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk.43 Muhammet Ensar Akgün, Dk.90+3 Sertan (Manisa FK)

        1´inci Lig´in 20´inci haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Erzurum Futbol Kulübü´nü ağırladı. Tadilata giren Manisa 19 Mayıs Stadyumu 3 sezon sonra kapılarını açtı. Manisa Futbol Kulübü 34'üncü dakikada Mary'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Erzurumspor FK, 89'uncu dakikada Rosheuvel ile bir gol daha buldu: 0-2.

        15´inci dakikada maçın en net pozisyonunu Erzurum FK yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Özgür´ün altıpas içinde müsait pozisyonda bulunan Süleyman´a pasında, Süleyman´ın şutu kaleciden sekti.  

        34´üncü dakikada John Mary kendi kalesine attı. Erzurum FK´da Süleyman´ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasında John Mary´in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        54´üncü dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında top savunmadan sekti, Ofkir´in şutu az farkla yandan auta çıktı. 

        89´uncu dakikada Manisa FK savunmasının arkasına Orhan´ın attığı uzun pasında topla buluşan Eren´in aşırttığı meşin yuvarlakla Rosheuvel buluştu. Bu oyuncunun kaleci üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 0-2.

        DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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