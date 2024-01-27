Manisa FK - Erzurumspor FK: 0-2

STAT:Manisa 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Baran Eraslan, Emrah Ünal

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal- Sertan, Graovac (Dk.84 Diallo), Muhammet Ensar Akgün, Alberk, Bekir (Dk.46 Sinan), Burak, Dokanovic, John Mary (Dk.79 Lima), Korenica (Dk. 46 Ofkir), Topalli

ERZURUM FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet- Celal, Orhan (Dk.90+2 Yakup), Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Ufuk, Süleyman (Dk.57 Rosheuvel), Sefa (Dk.57 Alican), Özgür (Dk.75 Hasan), Muhammed Furkan Özhan (Dk.90+2 Shala), Eren

GOLLER: Dk.34 John Mary (KK), Dk.89 Rosheuvel (Erzurum FK)

SARI KARTLAR: Alberk, Dokanovic, Burak (Manisa FK) Sefa, Rosheuvel, (Erzurum FK)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.43 Muhammet Ensar Akgün, Dk.90+3 Sertan (Manisa FK)

1´inci Lig´in 20´inci haftasında Manisa Futbol Kulübü sahasında Erzurum Futbol Kulübü´nü ağırladı. Tadilata giren Manisa 19 Mayıs Stadyumu 3 sezon sonra kapılarını açtı. Manisa Futbol Kulübü 34'üncü dakikada Mary'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düştü. Erzurumspor FK, 89'uncu dakikada Rosheuvel ile bir gol daha buldu: 0-2.

15´inci dakikada maçın en net pozisyonunu Erzurum FK yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Özgür´ün altıpas içinde müsait pozisyonda bulunan Süleyman´a pasında, Süleyman´ın şutu kaleciden sekti.

34´üncü dakikada John Mary kendi kalesine attı. Erzurum FK´da Süleyman´ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortasında John Mary´in ters kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

54´üncü dakikada sol kanattan gelişen Manisa FK atağında top savunmadan sekti, Ofkir´in şutu az farkla yandan auta çıktı.

89´uncu dakikada Manisa FK savunmasının arkasına Orhan´ın attığı uzun pasında topla buluşan Eren´in aşırttığı meşin yuvarlakla Rosheuvel buluştu. Bu oyuncunun kaleci üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu: 0-2.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa - Ersan ERDOĞAN / MANİSA,