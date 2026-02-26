Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da çocuklar için teravih programı düzenlendi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklara yönelik teravih programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da çocuklar için teravih programı düzenlendi

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocuklara yönelik teravih programı gerçekleştirildi.

        Şehzadeler ilçesindeki Dilşikar Camisi'nde düzenlenen programda üniversite öğrencilerinden oluşan Merkez Efendi İlahi Grubu, ilahiler seslendirdi.

        Manisa İl Müftüsü Şükrü Kavukçu, teravih namazını çocuklarla birlikte kıldı. Aileleriyle saf tutan çok sayıda çocuk, namaz kıldı.

        Namazın ardından cami avlusunda devam eden etkinliklerde Nasreddin Hoca gösterisi ile Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sergilendi. Çocuklara Osmanlı macunu ve pamuk şeker ikram edildi.

        Programın sonunda çocuklara seccade ve futbol topu hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı
        Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı
        Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
        Manisa'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Manisa'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Kırkağaç'ta motosikletin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
        Kırkağaç'ta motosikletin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
        Manisa'da kümeste çıkan yangında 50'nin üzerinde güvercin öldü
        Manisa'da kümeste çıkan yangında 50'nin üzerinde güvercin öldü