Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı

        Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan stantlarda ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 09:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıtıldı

        Alaşehir Belediyesi Cumhuriyet ve Demokrasi meydanlarında kurulan stantlarda ilçe sakinlerine 8 ton hamsi dağıttı.

        Balık dağıtımına katılan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, önceki gün Karadeniz'de tutulan 8 ton hamsiyi ilçe sakinlerine ulaştırdıklarını belirterek, yardımlaşma ve dayanışmayı büyütmek istediklerini söyledi.

        Öküzcüoğlu, bu sayede Alaşehir'in her hanesinden balık kokusu yükseleceğini ifade etti.

        Etkinliğe katılan vatandaşlar da Karadeniz hamsisini ilçeye getirdiği için belediyeye teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Osimhen Galatasaray tarihine geçti!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        Sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olacak
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Küba ABD çıkışlı tekneye ateş açtı
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Ramazan’da hurmanın saymakla bitmeyen faydaları
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te

        Benzer Haberler

        Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
        Manisa'da otomobille çarpışan ambulans devrildi: 5 yaralı
        Manisa'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Manisa'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı
        Kırkağaç'ta motosikletin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
        Kırkağaç'ta motosikletin çarptığı eski muhtar hayatını kaybetti
        Manisa'da kümeste çıkan yangında 50'nin üzerinde güvercin öldü
        Manisa'da kümeste çıkan yangında 50'nin üzerinde güvercin öldü
        Manisa'da motosikletin çarptığı eski muhtar öldü
        Manisa'da motosikletin çarptığı eski muhtar öldü