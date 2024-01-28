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        Kıbrıs gazisi, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

        Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Musa Öneyli'nin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 18:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 19:45
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        Kıbrıs gazisi, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Musa Öneyli'nin cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

        Öneyli için Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Millet Camisi'nde cenaze namazı kılındı, ardından askeri tören düzenlendi.

        Törene, aile üyeleri, Akhisar Kaymakamı Murat Kütük, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Borazan, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Askeri erkanın eşliğinde gerçekleştirilen tören sonrası Öneyli'nin cenazesi, Akhisar Yeni Mezarlığı'nda defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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