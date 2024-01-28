İYİ Parti'nin Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Ali Doğan oldu İYİ Parti, Akhisar Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Ali Doğan'ı gösterdi.

İYİ Parti, Akhisar Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Ali Doğan'ı gösterdi.

Akhisar'da bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, yerel seçimlere tek başına katılma kararı aldıklarını, bu seçimde Manisa'da fark yaratacaklarını belirtti.

Başkasının yaptıkları hataların kendilerine fatura edilmesini istemediklerini dile getiren Sunat, "Hep birlikte çok çalışacağız ve başaracağız." dedi.

İYİ Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ali Doğan ise Akhisar'a hizmet etme ve iyi belediyecilik anlayışını yerleştirme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Doğan, kurumsal bir firmada 30 yıl yöneticilik yaptığını, bu deneyimi Akhisar halkına hizmet olarak sunma niyetinde olduğunu ifade etti.

Program sonunda partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı.