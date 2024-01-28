Manisa'da cirit oyununda attan düşen çocuk ağır yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde oynanan cirit oyununda bir çocuk attan düşerek ağır yaralandı.

Seyitahmet Mahallesi'nde oynanan cirit oyununda bindiği attan düşen Mehmet Erol (16) kafasını yere çarparak ağır yaralandı.

Ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Erol, buradan Manisa Şehir Hastanesine, ardından Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Durumu kritik olan Erol'un yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.