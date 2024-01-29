Turgutlu'da kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi Türk Kızılay ve Turgutlu Devlet Hastanesi işbirliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay ve Turgutlu Devlet Hastanesi işbirliğinde kan ve kök hücre bağışı kampanyası düzenlendi.

Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesine kurulan mobil kan alma aracında hastane personeli ve vatandaşlar form doldurup, tansiyon ve insülin testleri yapıldıktan sonra kan verdi.

Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Mahmut Ali Osman Eryılmaz, kurulan kan bağış noktasını gezerek, görevlilerden bilgi aldı ve kan bağışında bulundu.

Etkinlikte vatandaşlar, lösemi tedavisi gören 3 yaşındaki İkra Pekuslu için kök hücre bağışında da bulundu.

Kan bağışının önemine değinen Turgutlu Devlet Hastanesi Başhekimi Nöroloji Uzmanı Dr. Eryılmaz, "Her yıl binlerce insan, bir kaza ya da hastalık sonucunda kan bulamadığı için hayatını kaybetmektedir. Buna karşılık tıptaki gelişmelere rağmen kanın yerini tutacak, alternatif bir tedavi bulunmaması kanın insan hayatındaki hayati önemini göstermektedir. Bu yüzden kan bağışlamak, hayat kurtarmak ile eş değerdir. Unutmayın bir gün kan bekleyen siz olabilirsiniz" dedi.

Manisa Kızılay Kan Merkezi yetkilileri ise tüm vatandaşları kan bağışına davet ederek, kış aylarında azalan kan stoklarını artırmak amacıyla başlatılan "Birbirimize Candan Bağlıyız" kan bağışı kampanyasına destek vermelerini istediler.