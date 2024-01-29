Manisa Valisi Enver Ünlü 2023 çalışmalarını değerlendirdi

Manisa Valisi Enver Ünlü, kentte özelikle suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bataklığı kurutma odaklı yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Vali Enver Ünlü, Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında kentin yatırım ve güvenlik uygulamaları açısından geçen yılki performansını değerlendirdi.

Önceliklerinin Manisa'nın huzuru ve güvenini sağlamak olduğunu belirten Vali Ünlü, "Özelikle suç örgütleri ve uyuşturucuyla mücadelede piramidin en üstüne yönelik bataklığı kurutma yönünde çaba sarf ediyoruz. Emniyet ve jandarmamız arasında çok güzel bir uyum var. Çok başarılı operasyonlarla imza attık." dedi.

Manisa'dan da geçen İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin yüzde 62'sinin tamamlandığını aktaran Vali Ünlü, projenin 2026 yılında devreye alınmasıyla şehir merkezinden geçen mevcut tren hattının şehir içi ulaşım için kullanılması yönünde projelerinin olduğunu belitti.

Sanayi yatırımları açısından da kentin üstün bir performans gösterdiğine işaret eden Ünlü, "İlimizde 6 OSB'de 91 bin 600 kişi, 12 küçük sanayi sitesinde ise 9 bin kişi istihdam edilmektedir. Manisa ihracat büyüklüğünde Türkiye'de 7. ildir. 2023 yılında 5 milyar 560 milyon dolar ihracat, 3 milyar 243 milyon dolar ithalat yapılmıştır. Manisa OSB, Salihli OSB ve Akhisar OSB’nin atık su arıtma tesisleri bulunmaktadır. Turgutlu OSB, Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas OSB ve Muradiye OSB’de ise atık su arıtma tesislerinin kurulması için çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile gazeteciler katıldı.