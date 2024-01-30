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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'u konuk edecek

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. maçında yarın Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 30.01.2024 - 12:17
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'u konuk edecek
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. maçında yarın Çekya ekibi ERA Nymburk ile karşılaşacak.

        Muradiye Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maçla ilgili hazırlıklarını sürdüren takımda, sakatlığı devam eden Sinan Sağlam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

        Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Bora Çaylan, yaptığı açıklamada, çeyrek final iddiasını sürdürmek istediklerini belirtti.

        Çaylan, "Bu sezon iki kulvarda birden çok iyi bir mücadele sergiledik. Çeyrek final iddiamızın sürmesi için bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de ciddi ve sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın salonumuzu doldurması bizim için çok önemli. Onlardan aldığımız destekle gücümüze güç katıyoruz." ifadelerini kullandı.

        FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk kez mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci turdaki 4 maçında 1 galibiyet aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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