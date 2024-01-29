Turgutluspor'un zirve inadı

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Turgutluspor, evinde Silifkespor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı. İkinci yarıya 2'de 2 yaparak giren kırmızı-siyahlılar bir maçı eksik, 36 puana sahip lider Batman Petrolspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü. İkinci sırada yer alan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Çelik, şampiyonluk yarışının çok çetin geçtiğini belirterek, "Biz kendi maçlarımıza odaklanacağız. Seri galibiyetlerimizi sürdürmek istiyoruz. Biz kazandıkça sorun olmayacak. Önümüzde çok müsabaka var. Her karşılaşmaya iyi hazırlanıyoruz. Hak ettiğimiz yerlere geleceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Manisa / Turgutlu - TURGUTLU,