Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Akhisar'da hırsızlık zanlıları tutuklandı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 08:47 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akhisar'da hırsızlık zanlıları tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde evlerden hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Akhisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Reşatbey ve Efendi mahallelerindeki farklı adreslerden çeşitli eşyaları çaldıkları belirlenen 5 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Fazla mesaide bilinmesi gerekenler
        Göçmen krizi sürüyor!
        Göçmen krizi sürüyor!
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        Evi ilaçlattı, bir çocuk öldü, 5 kişi hastanelik oldu
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        2024 kreasyonunu yıldızlar tanıttı
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Mısır'da bir piramidi granitle kaplayacak restorasyon projesi tartışmaların odağında
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        İsrail savaş kabinesinde ateşkes taslağı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Yağış yok... Sıcaklıklar artıyor! Sis, buz, çığ uyarısı
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        17 yaşındaki Gamze'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken iddialar!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Ancelotti'den Arda Güler için dikkat çeken sözler!
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        Tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        4 kez temizlenen evden 3 kamyon çöp çıktı
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Kripto para düzenlemesi yolda
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

        Benzer Haberler

        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69 
        Manisa Büyükşehir Belediyespor - ERA Nymburk: 55-69 
        Manisa FK´da Korenica gitti 
        Manisa FK´da Korenica gitti 
        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'u...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, yarın ERA Nymburk'u...
        Somaspor 3'te 3 istiyor
        Somaspor 3'te 3 istiyor
        Manisa potada Nymburk'u ağırlıyor
        Manisa potada Nymburk'u ağırlıyor