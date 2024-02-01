Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 45 AOD 325 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolunda M.S'nin kullandığı 35 DT 286 plakalı tıra arkadan çarparak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk 7 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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