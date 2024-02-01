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        Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:50 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:58
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        Manisa'da otomobilin tıra çarpması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.Ç'nin kullandığı 45 AOD 325 plakalı otomobil, Manisa - Turgutlu çevre yolunda M.S'nin kullandığı 35 DT 286 plakalı tıra arkadan çarparak takla attı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2'si çocuk 7 yaralı kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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