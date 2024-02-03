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        Alaşehir'de şantiyeden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:53
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        Alaşehir'de şantiyeden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.

        Şantiyeden yaklaşık 1 ton demir çalındığı ihbarı sonrası çalışma yapan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D, A.K, A.D, Y.D, B.D. ve S.G'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin çaldıkları demirler, Salihli'de bir hurda dükkanında bulundu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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