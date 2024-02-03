Alaşehir'de şantiyeden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hızlı tren projesi şantiyesinden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı.
Şantiyeden yaklaşık 1 ton demir çalındığı ihbarı sonrası çalışma yapan Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.D, A.K, A.D, Y.D, B.D. ve S.G'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin çaldıkları demirler, Salihli'de bir hurda dükkanında bulundu.
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