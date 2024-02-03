Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tırla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.
Merkezefendi Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Vural B'nin (65) kullandığı 45 ADR 477 plakalı motosiklet, A.İ. idaresindeki 35 BKA 365 plakalı tırla çarpıştı.
Tırın altına giren motosikletin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Vural B, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü A.İ. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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