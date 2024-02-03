Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarına başladı

        AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçim için çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 17:07 Güncelleme: 03.02.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, seçim çalışmalarına başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Yunusemre Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçim için çalışmalara başladı.

        AK Parti Yunusemre İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlara seslenen Çerçi, en önem verdikleri konunun gönül belediyeciliği olduğunu söyledi.

        Cumhur İttifakı'nın Manisa'da en büyük zaferleri kazanacağını ifade eden Çerçi, hizmet ve eser siyaseti yapacaklarını, insanların gönlüne gireceklerini belirtti.

        Çerçi, Yunusemre'nin daha fazla hizmet hak ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Derdimiz insanların gönlüne girmek. Biz büyüğümüzden böyle gördük, öğrendik. Herkesten çok çalışacağız. Bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız vardır. Mutlaka insanın olduğu yerde eksikler de vardır. Bu dönemde de bu eksikleri tamamlayacağız. Yolumuz açık olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        "Palalı Sabri" cinayetinde flaş gelişme!
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        İşte hem en çok sevilen hem de "asla yemem" denilen çorba
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        ABD'de evin garajında eski nükleer füze bulundu
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        İşte Türkiye'nin Heidi'si Hamdu Sena'nın hedefi
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        Uludağ ve Kartalkaya'da telesiyej kazası!
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Göç etmeyen tek köy neslini kurtardı!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Manisa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin belediye başkan adaylarını tan...
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da partisinin belediye başkan adaylarını tan...
        Alaşehir'de şantiyeden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı
        Alaşehir'de şantiyeden demir çaldıkları suçlamasıyla 6 kişi yakalandı
        Manisa'da yangınlara neden olan geri dönüşüm tesisleri kapatıldı
        Manisa'da yangınlara neden olan geri dönüşüm tesisleri kapatıldı
        Somaspor, Fethiyespor'u misafir edecek
        Somaspor, Fethiyespor'u misafir edecek
        Manisa'nın potada konuğu Tofaş
        Manisa'nın potada konuğu Tofaş