Alaşehir'de motosikletin çarptığı yaya öldü
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.
Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda H.S (25) yönetimindeki 45 AKP 364 plakalı motosiklet, yolda yürüyen Cafer Özkan'a (65) çarptı.
Yaralanarak hastaneye kaldırılan Özkan, hayatını kaybetti, H.S. gözaltına alındı.
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