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        Alaşehir'de motosikletin çarptığı yaya öldü

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:31 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:31
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        Alaşehir'de motosikletin çarptığı yaya öldü
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

        Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda H.S (25) yönetimindeki 45 AKP 364 plakalı motosiklet, yolda yürüyen Cafer Özkan'a (65) çarptı.

        Yaralanarak hastaneye kaldırılan Özkan, hayatını kaybetti, H.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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