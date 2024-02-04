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        Manisa'da camide bıçaklanan kişi hastanede öldü

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, camide namaz kıldığı sırada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:08
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        Manisa'da camide bıçaklanan kişi hastanede öldü
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        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, camide namaz kıldığı sırada bıçaklanan kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, İ.G. (41), Merkez Camisi'nde sabah namazı kılan Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçakladı.

        İhbar üzerine camiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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