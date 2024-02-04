AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu Akhisar'da aday tanıtımına katıldı:

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti'nin şiarının hizmet olduğunu belirtti.

Partisinin, Akhisar Park İçi Sinema Salonu'nda yapılan belediye başkan adayı tanıtımına katılan Yenişehirlioğlu, seçimle ilgili yoğun ve titiz bir çalışma sürdürdüklerini kaydetti.

Yenişehirlioğlu kavga insanı değil, muhabbet insanı olduklarını söyleyerek, "Şiarımız hizmettir. AK Parti 22 yıldır iktidarda, başarısız olsak millet bu yetkiyi vermezdi. Bu memlekete sevdalıyız. Oy veren vermeyen herkese hizmet edeceğiz. İnsanların bizim gibi düşünmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi'nin deneyimli bir siyasetçi olduğunu ifade eden Yenişehirlioğlu, "Biz Ankara'da, o da burada birlik ve beraberlik içinde hizmet edeceğiz." dedi.

Programda AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı seçim çalışmalarını, İşçi de projelerini anlattı.