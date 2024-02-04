Akhisar'da Kendin Yap Atölyesine 500 öğrenci katıldı
Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi, 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi, 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlediği iki günlük yarıyıl etkinliğinde öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler sunuldu.
Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde sanal gerçeklik, 3D kalem, akıl ve zeka oyunları, kaligrafi, boncuk ve bileklik tasarımı, origami, çanta boyama, robotik kodlama, İngilizce eğitimi aldı.
Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, etkinliğe katılan 500 öğrenci ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.