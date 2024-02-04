Akhisar'da Kendin Yap Atölyesine 500 öğrenci katıldı

Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, etkinliğe katılan 500 öğrenci ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde sanal gerçeklik, 3D kalem, akıl ve zeka oyunları, kaligrafi, boncuk ve bileklik tasarımı, origami, çanta boyama, robotik kodlama, İngilizce eğitimi aldı.

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