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        Akhisar'da Kendin Yap Atölyesine 500 öğrenci katıldı

        Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi, 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:35 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:51
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        Akhisar'da Kendin Yap Atölyesine 500 öğrenci katıldı
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        Akhisar'da Kendin Yap Atölyesi, 500 öğrencinin katılımıyla yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlediği iki günlük yarıyıl etkinliğinde öğrencilere çeşitli alanlarda eğitimler sunuldu.

        Öğrenciler, gönüllü öğretmenlerin öncülüğünde sanal gerçeklik, 3D kalem, akıl ve zeka oyunları, kaligrafi, boncuk ve bileklik tasarımı, origami, çanta boyama, robotik kodlama, İngilizce eğitimi aldı.

        Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, etkinliğe katılan 500 öğrenci ve gönüllü öğretmenlere teşekkür etti.

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