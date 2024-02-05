Salihli'de üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde, üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı.
Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphelendikleri R.Ş'yi (27) durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
R.Ş'ye, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli para cezası uygulandı.
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