Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıldönümü, ilçede törenle kutlandı.
Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıldönümü, ilçede törenle kutlandı.
Milli Egemenlik Meydanındaki törende Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.
Törene Kaymakam Murat Kütük, Belediye Başkanı Besim Dutlulu da katıldı.
Akhisar Belediyesi Meclis Salonundaki programda da öğrenciler şiir okudu, Atatürk'ün fotoğraflarının olduğu video izlendi.
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