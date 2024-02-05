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        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kuzenlerinin kavgası sırasında tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 14:40 Güncelleme: 05.02.2024 - 14:40
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        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kuzenlerinin kavgası sırasında tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Hacıishak Mahallesi'nde 2 Şubat'ta P.D. ve kuzeni P.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda 10 yaşındaki Nazım Kaya, tüfekle vuruldu.

        Ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya'nın, buradaki müdahalenin ardından sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Gözaltına alınan P.D. ile P.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan 10 yaşındaki Nazım Kaya'nın cenazesi, Akhisar Yıldız Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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