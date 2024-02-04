Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 17:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde camide bir kişiyi bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

        Şüpheli İ.G. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İ.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının ifadesinde, aralarında herhangi bir husumet bulunmayan Feyzi Yılmaz'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek cinayeti bu nedenle işlediğini ve pişmanlık duymadığını söylediği öğrenildi.

        Öte yandan, bıçakla yaralama anı caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde camide oturduğu yerden kalkan İ.G'nin minberin bitişiğinde bulunan Feyzi Yılmaz'ın yanına gitmesi ve ikili arasındaki tartışma yer alıyor.

        Dün Merkez Camisi'nde İ.G. Feyzi Yılmaz'ı (33) bıçaklamış, Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra uzaklaşan İ.G. ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Kilisedeki saldırıda flaş ayrıntı!
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı'nı görevden alacak
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Darp edilen müzisyen nişanlısının kollarında can verdi!
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Piyasalar yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan'ı nasıl karşıladı?
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Nişanlısının eski erkek arkadaşı kalbinden vurdu!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksiciyi İzmir'deki dehşetle tehdit etti!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Taksici katilinin cezaevinde saldırıya uğradığı iddiasıyla ilgili açıklama!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        Çöp ev kâbusundaki çocuk yeniden devlet korumasında!
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        NYT yazdı: Depremzede ailenin bir yıllık mücadelesi
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Dünya endişeli! Kanser vakaları giderek artıyor
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        6 Şubat'ta 1400 kişi can vermişti! İşte Ebrar Sitesi'nin yıkım anı!
        Algı davası
        Algı davası
        Sahalar için start verildi
        Sahalar için start verildi
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        İşin uzmanı açıkladı! Beklenen hava geliyor!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Deepfake video ile dolandırdılar!
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        Otomobilde 'elektrik' kesintisi
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr
        9 ayda kaskodan 21.8 milyar lira kâr

        Benzer Haberler

        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı
        Şehzadeler'de engelsiz eğitim merkezi ve korumalı işyeri törenle açıldı
        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
        Manisa'da tüfekle yaralanan 10 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi
        Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Akhisar'a gelişinin 101. yıl dönümü kutlandı
        Manisa potada tam yol ileri
        Manisa potada tam yol ileri
        Turgutluspor ağır yaralı
        Turgutluspor ağır yaralı
        Salihli'de üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı
        Salihli'de üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişiye para cezası uygulandı