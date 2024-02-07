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        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 07.02.2024 - 16:16
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        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü.

        Yılmaz Mahallesi'nde Ördekli mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.

        Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede arazide bulunan 30 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği, arıların telef olduğu belirlendi.

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