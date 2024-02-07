Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan ot yangını söndürüldü, arazideki 30 arı kovanı hasar gördü.
Yılmaz Mahallesi'nde Ördekli mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede arazide bulunan 30 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği, arıların telef olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.