Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi

Söndürülen yangın sonrası yapılan incelemede arazide bulunan 30 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği, arıların telef olduğu belirlendi.

Yılmaz Mahallesi'nde Ördekli mevkiinde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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