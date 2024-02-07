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        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 21:07 Güncelleme: 07.02.2024 - 21:14
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        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Keli Mahallesi'nde bir köpeğin beton elektrik direği içinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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