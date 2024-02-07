Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde elektrik direğinin içine girerek sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Keli Mahallesi'nde bir köpeğin beton elektrik direği içinde sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, köpeği sıkıştığı yerden çıkardı.
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