Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Şüphelilerin üstlerinde 2 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 3 bin 500 lira sahte para ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ü.(37), S.T.(39), K.Ö.(34) ve İ.E.’yi (40) durdurup arama yaptı.

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