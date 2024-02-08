Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 11:44 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde üstlerinde uyuşturucu madde bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ü.(37), S.T.(39), K.Ö.(34) ve İ.E.’yi (40) durdurup arama yaptı.

        Şüphelilerin üstlerinde 2 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram kubar esrar, 3 bin 500 lira sahte para ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        TCMB enflasyon tahminlerinde değişikliğe gitmedi
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        Depremin acısı çay ocağının duvarlarında
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        ABD'de Yüksek Mahkeme Trump hakkında kararını verecek
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Deprem bölgesinde nüfus artış hızı en çok azalan iller
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        Fizyoterapi teknikeri kadın vahşet kurbanı!
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!

        Benzer Haberler

        Zihinsel engelli Yarennur, muay thai sporuyla hayata tutunuyor
        Zihinsel engelli Yarennur, muay thai sporuyla hayata tutunuyor
        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
        Salihli'de direğin içinde sıkışan köpek itfaiye ekibince kurtarıldı
        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü
        Ot yangınında alevler kovanlara sıçradı, binlerce arı öldü
        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
        Salihli'deki ot yangınında arı kovanları kullanılamaz hale geldi
        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok
        Manisa FK'da Ofkir 4 hafta yok
        Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, depremzede öğretmenleri zi...
        Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, depremzede öğretmenleri zi...