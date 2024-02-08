AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı İşçi, muhtarlarla buluştu
AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Ömer İşçi, ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.
Seçim çalışmalarını sürdüren İşçi, muhtarlarla buluşmasında yaptığı konuşmada 31 Mart'tan sonra seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaların merkezinde muhtarların olacağını ifade etti.
İşçi, daha sonra Yörük ve Türkmenler Derneğinin düzenlediği lokma hayrına katıldı. Ardından esnaf ziyareti gerçekleştiren İşçi, akşam programında ise Selçikli Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.
İşçi’ye çalışmaları sırasında AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve partililer de eşlik etti.
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