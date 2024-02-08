Saruhanlı'da tefecilik ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen tefecilik ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen tefecilik ve silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Saruhanlı ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 102 tabanca fişeği, toplam 21 milyon 181 bin lira değerinde 27 senet, toplam 4 milyon160 bin liralık 5 çek, 170 boş senet, terör örgütü PKK'ya müzahir yayınlar ve 4 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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