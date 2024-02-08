CHP'nin Akhisar Belediye Başkanı adayı Dutlulu, seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Akhisar Belediye Başkan adayı Besim Dutlulu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Doğankaya ve Sarnıç mahallelerindeki vatandaşlarla bir araya gelen Dutlulu, projelerini anlattı, destek istedi.

Vatandaşları dinlediklerini, talepleri yerine getirdiklerini ifade eden Dutlulu, "Biz halkımıza çılgın projeler anlatmıyoruz, onlar yol istiyorsa yol, park istiyorsa park, hayır yeri istiyorsa hayır yeri, ne istiyorlarsa onu yapıyoruz. Onları dinliyor ve taleplerine hızlı çözümler üretiyoruz. İkinci dönemimizde de çalışkan belediyecilik anlayışımızla halkımızın isteklerini yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dutlulu'ya seçim çalışmalarında CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet ve partililer eşlik etti.