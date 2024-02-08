Salihli jandarma ekiplerinden "torbacı" operasyonu

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ile uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Sart ve Hacıbektaşlı mahallelerinde sokakta uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, O.S. (32), M.A. (19) ve M.G'yi (20) gözaltına aldı.

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