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        Gördes'te AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı

        Gördes'te AK Parti'ye katılan eski Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adil Duru ve yönetim kurulu üyelerine rozetleri takıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:28
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        Gördes'te AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı
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        Gördes'te AK Parti'ye katılan eski Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Adil Duru ve yönetim kurulu üyelerine rozetleri takıldı.

        AK Parti Gördes İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma törenine çok sayıda partili katıldı.

        Adil Duru, il teşkilatının adaylık sürecindeki tutumundan dolayı partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

        AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Gördes İlçe Başkanı Halil Erden, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve çok sayıda partilinin katılımıyla Duru ve beraberindekilerine rozetleri takıldı.

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