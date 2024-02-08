Gördes'te AK Parti'ye katılanlara rozetleri takıldı

AK Parti MKYK Üyesi Ayşe Nevin Sert, Gördes İlçe Başkanı Halil Erden, Belediye Başkanı Muhammet Akyol ve çok sayıda partilinin katılımıyla Duru ve beraberindekilerine rozetleri takıldı.

Adil Duru, il teşkilatının adaylık sürecindeki tutumundan dolayı partilerinden toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı.

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