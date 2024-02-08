Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki Yağmur Gökalp (17), Kani Yaşar (23), Fettah Can (24) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Tarık Ahmet (25), Usame Ahmet (22), Muhammed El Fais (15) ve Fatma Ahmet (18) yaralandı.

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