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        Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:32 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:40
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        Manisa'da midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Sürücüsü öğrenilemeyen 45 AHJ 631 plakalı midibüs, Eski Manisa Yolu Semizler Kavşağı'nda, refüje çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada midibüsteki Yağmur Gökalp (17), Kani Yaşar (23), Fettah Can (24) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Tarık Ahmet (25), Usame Ahmet (22), Muhammed El Fais (15) ve Fatma Ahmet (18) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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