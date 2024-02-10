Manisa'da Turgutluspor-Karşıyaka futbol maçında çıkan olaylarla ilgili 4 taraftara gözaltı
TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor-Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.
TFF 3. Lig 2. Grup'taki Turgutluspor-Karşıyaka maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarla ilgili 4 kişi yakalandı.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda zirve mücadelesi veren iki ekibin mücadelesi öncesi ve sonrasında taraftarlar arasında çıkan olaylara polis ekipleri müdahale etti.
Olaylarla ilgili 4 taraftar gözaltına alındı.
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