Demirci'de 35 haneye doğal gaz dönüşüm desteği

Manisa'nın Demirci ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle 35 hanenin doğal gaz dönüşüm, kombi ve tesisat montajı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı "Hava Kalitesini İyileştirme" projesi kapsamında Demirci Belediyesine yapılan başvurular neticesinde kurulan komisyon tarafından belirlenen 35 hanenin doğal gaz dönüşümü tamamlanarak evlere gaz verilmeye başlandı.

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, yaptığı açıklamada bakanlık tarafından uygulanan projenin devamı için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.