Demirci'nin el dokuma halıları Çin'deki fuarda tanıtılıyor

Akarsu, geleneksel Türk motifleri ile hazırladıkları halılarla Çin'deki fuara ilk kez katıldıklarını ifade ederek, "Amacımız Selçuklu, Osmanlı ve Türk motiflerinden dokunan halıların Uzak Doğu'da kullanılmasıdır. El dokuma halılara fuara katılanların ilgisi yoğun. Halıları uzun süre inceleyip nasıl dokunduğu hakkında bilgi alıyorlar." dedi.

Halı firmasının sahibi İbrahim Akarsu, AA muhabirine Selçuklu, fuarda Osmanlı ve geleneksel Türk motifleri ile dokunan 83 halılarının yer aldığını belirtti.

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