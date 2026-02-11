Canlı
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Haberleri

        Manisa'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:17 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:17
        Manisa'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

        Operasyonda, "fuhşa aracılık, yer temini ve zorlama" suçlamasıyla M.B. (33) ve R.N. (31) gözaltına alındı.

        Ekipler, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 3 kişi hakkında da işlem başlattı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

