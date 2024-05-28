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        Manisa'daki tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:33 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:33
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        Manisa'daki tefecilik operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tefecilik yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, tapu, satış sözleşmesi, vekaletname, dekont, ajanda, senet ve çek ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltınan alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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