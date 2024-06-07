Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesinde, kadınların yol kenarında pişirdikleri katmerler yoldan geçenlere ikram ediliyor.

Mahalle sakini kadınlar, büyüklerinden gördükleri katmer hayrını yaşatmak için her perşembe mahalle yolu kenarında katmer yapıyor.

Kadınlar özenle pişirdikleri katmerleri yoldan geçenlere ikram ediyor.

Bu yıl yağmur yağması duasıyla yapılan hayra katılan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut ise geleneğin uzun yıllardır sürdüğünü ifade ederek, gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.