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        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor

        Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesinde, kadınların yol kenarında pişirdikleri katmerler yoldan geçenlere ikram ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:56
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        Selendi'de katmer hayrı geleneği yaşatılıyor
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        Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çortak Mahallesinde, kadınların yol kenarında pişirdikleri katmerler yoldan geçenlere ikram ediliyor.

        Mahalle sakini kadınlar, büyüklerinden gördükleri katmer hayrını yaşatmak için her perşembe mahalle yolu kenarında katmer yapıyor.

        Kadınlar özenle pişirdikleri katmerleri yoldan geçenlere ikram ediyor.

        Bu yıl yağmur yağması duasıyla yapılan hayra katılan Selendi Kaymakamı Mustafa İlker Kara, mahalle sakinlerine teşekkür etti.

        Mahalle Muhtarı Mehmet Karabulut ise geleneğin uzun yıllardır sürdüğünü ifade ederek, gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

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