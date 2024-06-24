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        Manisa'da sit alanında kazı yapan 4 kişi yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:36
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        Manisa'da sit alanında kazı yapan 4 kişi yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.

        Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti’nde 4 kişinin kazma, kürekle tarihi eser aradığı ihbarı üzerine bölgeye heraket etti.

        Sit alanındaki arazide kazı yapan H.B. (49), Ö.B. (19), K.B. (21) ve K.E. (24), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Şüphelilerin kullandığı kazı ekipmanlarına el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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