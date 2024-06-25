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        Eski Çevre Bakanı Akçalı'nın vefat eden eşi toprağa verildi

        Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın vefat eden eşi Fatma Akçalı (71), Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:20 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:20
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        Eski Çevre Bakanı Akçalı'nın vefat eden eşi toprağa verildi
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        Eski Çevre Bakanı Rıza Akçalı'nın vefat eden eşi Fatma Akçalı (71), Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Doğru Yol Partisi'nden 19, 20, ve 21. dönem Manisa Milletvekili, Tansu Çiller'in Başbakanlığı'ndaki 50. Hükümet'te Çevre Bakanı olarak görev yapan Rıza Akçalı'nın eşi Fatma Akçalı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Cenaze, yakınları tarafından Hatuniye Camisi'ne getirildi. Rıza Akçalı, burada taziyeleri kabul etti.

        Fatma Akçalı'nın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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