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        Salihli Emniyet Müdürlüğüne 3 araç tahsis edildi

        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 araç hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:52 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:52
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        Salihli Emniyet Müdürlüğüne 3 araç tahsis edildi
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        Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 araç hizmete başladı.

        Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından alınan araçlar, ilgili birimlere teslim edildi.

        İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, araçları bünyelerine kazandıran derneğe teşekkür etti.

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