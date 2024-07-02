Salihli Emniyet Müdürlüğüne 3 araç tahsis edildi
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 araç hizmete başladı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen 3 araç hizmete başladı.
Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından alınan araçlar, ilgili birimlere teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, araçları bünyelerine kazandıran derneğe teşekkür etti.
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