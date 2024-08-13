Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokunacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak.

Cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci'deki bir halı firması, 24 yıl önce döşediği Tokyo Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı.

Cami vakfının talebi üzerine yütülen çalışmalarda Osmanlı rumi motifleri ile hazırlanacak halı, 1250 metrekare olarak dokunacak.