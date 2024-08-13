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        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokunacak

        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.08.2024 - 11:14
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        Japonya'daki Türk nişanesi Tokyo Camisi'nin yeni halıları Demirci'de dokunacak
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        Japonya'nın başkenti Tokyo'da 1938'de inşa edilen Tokyo Camisi için, halı dokumacılığında önemli yere sahip olan Manisa'nın Demirci ilçesinde Osmanlı rumi motifleri ile yeni halı dokunacak.

        Cami ve otel halıcılığında önemli bir merkez olan Demirci'deki bir halı firması, 24 yıl önce döşediği Tokyo Camisi'nin halılarını yenilemek için çalışmalara başladı.

        Cami vakfının talebi üzerine yütülen çalışmalarda Osmanlı rumi motifleri ile hazırlanacak halı, 1250 metrekare olarak dokunacak.

        Halı firmasının yöneticisi Ali Rıza Özkul AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçede tarihi camilerin ve yapıların halılarını, mimariye uygun şekilde yenilediklerini ifade ederek, "Halılarımızın tercih edilmesinin amacı uzun ömürlü olması. Yanmazlık ve rengi solmayan boya özelliğine sahip. Tokyo Camisi'nin desen çalışmasını hemen hemen tamamlamak üzereyiz. 2 ay gibi bir sürede dokuma ve montaj işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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