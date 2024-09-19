Manisa'da Gaziler Günü kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlanmış bir gün olduğunu belirterek, "Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Enver Ünlü, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan ile şehit yakını ve gazi dernekleri Atatürk anıtına çelenk sundu.

Program 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kortej ile başladı. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Kahramanlarla yürüyoruz" yazılı pankartın taşındığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Manisa'da, Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

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