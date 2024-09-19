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        Manisa'da Gaziler Günü kutlandı

        Manisa'da, Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 19.09.2024 - 14:19
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        Manisa'da Gaziler Günü kutlandı
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        Manisa'da, Manisa Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı gerçekleştirildi.

        Program 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, kortej ile başladı. Türk bayrağı, Atatürk posteri ve "Kahramanlarla yürüyoruz" yazılı pankartın taşındığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Enver Ünlü, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Anıl Ceylan ile şehit yakını ve gazi dernekleri Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Abdullah Karakaş yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlanmış bir gün olduğunu belirterek, "Gaziler Günü, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür." dedi.

        - İlçelerde de tören düzenlendi

        Sarıgöl'deki törende Sarıgöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Karakuş tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Törene Kaymakam Halil Dalak, Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, gaziler, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Alaşehir'de Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende Atatürk büstüne çelenk konuldu.

        Törene Kaymakam Alper Faruk Güngör, Garnizon Komutan Ulaştırma Albay Atilla Yeşiltepe, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, gaziler, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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