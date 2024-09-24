Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E. gözaltına alınmış, G.E'nin ifadesinde Selda E'nin evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olmadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti.

Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül'de, 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda E. ile boşanma aşamasındaki eşi G.E. (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

Cenaze namazına CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Selda E'nin ağabeyi Kemal Durmaz da kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Tek kız kardeşim benim. Canım, ciğerim yanıyor." ifadelerini kullandı.

Camide öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı döken baba Mustafa Ferhat Durmaz (67), "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Kızımı aldı benden kara toprağa gitti." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.