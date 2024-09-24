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        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğularak öldürülen Selda E'nin cenazesi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 19:47 Güncelleme: 24.09.2024 - 19:47
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        Manisa'da boşanma aşamasındaki eşinin öldürdüğü kadının cenazesi defnedildi
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından boğularak öldürülen Selda E'nin cenazesi, toprağa verildi.

        Selda E'nin (39) cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Hatuniye Camisi'ne getirildi.

        Camide öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde gözyaşı döken baba Mustafa Ferhat Durmaz (67), "Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Kızımı aldı benden kara toprağa gitti." dedi.

        Selda E'nin ağabeyi Kemal Durmaz da kadın cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Tek kız kardeşim benim. Canım, ciğerim yanıyor." ifadelerini kullandı.

        Cenaze namazına CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Cenaze, namazın ardından Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Selda E. ile eşi G.E'nin boşanma davalarının 3 Ekim'de görüleceği öğrenildi.

        Güzelyurt Mahallesi'nde 23 Eylül'de, 5780 Sokak'taki sitede yaşayan güzellik salonu işletmecisi Selda E. ile boşanma aşamasındaki eşi G.E. (40) arasında tartışma çıkmış, komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında buldukları kadının boğularak öldürüldüğünü belirlemişti.

        Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E. gözaltına alınmış, G.E'nin ifadesinde Selda E'nin evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olmadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenilmişti.

        G.E. dün tutuklanmıştı.

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