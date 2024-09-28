Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 28.09.2024 - 20:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Y.Y'nin kullandığı 35 BTY 303 plakalı beton mikseri ile Tolga Elmas (30) idaresindeki 45 ACT 469 plakalı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Sart Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Elmas, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen sürücü Y.Y, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Tel Aviv'de patlama sesleri
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        İran lideri Hamaney'den ilk açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehidin babasına telefon
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        Serhat Akın'a saldırıda 2 kişi yakalandı
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        İsrail: Nasrallah öldürüldü
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Kral'ın acısı
        Kral'ın acısı
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Fazla tüketildiğinde zararlı hale gelen 8 yiyecek
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Pazarda kalbinden bıçakladı! Aranıyor
        Ahu Tuğba'ya veda
        Ahu Tuğba'ya veda
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Dünyanın en eski dili hangisi?
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        Halılarda 2 kişinin DNA'sı aranacak!
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        'Sorunsuz' evlenmenin yolu
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        2025'te emekli olanların maaşı daha düşük mü olacak? AK Parti Grup Başkanı Güler açıkladı
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        İsrail Lübnan’da ne hedefliyor?
        Hizbullah lideri kim?
        Hizbullah lideri kim?
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Müşterisine yüzde 300, çalışanlarına yüzde 40 zam
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Beşiktaş'ta Kayseri'de eskiye dönüş
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu
        Apple'ın kurucularından Steve Wozniak Habertürk'e konuştu

        Benzer Haberler

        Manisa'da, emniyet şeridinde beton mikserinin çarptığı motosikletli öldü
        Manisa'da, emniyet şeridinde beton mikserinin çarptığı motosikletli öldü
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu; o anlar kamerada
        Namaz kıldıran imamın başına tabureyle vurdu; o anlar kamerada
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa'nın Kültür Yolu rotasına alınmasını değe...
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu Manisa'nın Kültür Yolu rotasına alınmasını değe...
        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı
        Manisa Basket'e Tuzcukaya mesajı
        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergi...
        Baraj yapımında keşfedilen 4 bin 500 yıllık fosil ayak izleri, müzede sergi...
        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu
        Demirci'de yılın ahisi kahvehaneci Ragıp Sarsılmazer oldu