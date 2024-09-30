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        Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk öldü

        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 17:49 Güncelleme: 30.09.2024 - 17:49
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        Manisa'da otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk öldü
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki çocuk hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.G. (23) idaresindeki 35 BZG 208 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında Ö.C.(18) yönetimindeki 45 AFP 110 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile beraberindeki Alican Elalmış (16), Salihli Devlet Hastanesi(ne kaldırıldı.

        Elalmış, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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