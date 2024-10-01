Bu yıl mezun olan doktorun ilk görev yeri babasının çalıştığı hastane oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki devlet hastanesinde, sağlık memuru baba ile doktor kızı birlikte görev yağıyor.

Alaşehir Devlet Hastanesinde 13 yıldır sağlık memuru olarak görev yapan Şevket Karaman'ın tıp fakültesinden bu yıl mezun olan kızı Şerife Karaman, babasının görev yaptığı hastaneye atandı.

Baba kız, hastaların iyileşmesi için birlikte çaba sarf ediyor.

Baba Karaman, kızının ilk görev gününde onunla acil serviste çalıştıklarını belirterek, "2011 yılından beri Alaşehir Devlet Hastanesinde görev yapıyorum. Kızım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip doktor olduktan sonra, aynı hastanede aynı serviste görev yapıyoruz. Bu benim için çok gurur verici, herkese nasip olsun inşallah. Duygular tarif edilmez, yaşanarak daha güzel. Çok mutluyuz." diye konuştu.